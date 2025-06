Pujols Swing Pujols 4 juillet 2025 19:30

Lot-et-Garonne

Pujols Swing Place Saint-Nicolas Pujols Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 19:30:00

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

Dans le cadre de la 8ème édition du festival de jazz Pujols Swing venez profiter du concert de Rémi Dugué Quartet.

Place Saint-Nicolas

Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 82 02 46

English : Pujols Swing

As part of the 8th Pujols Swing jazz festival, come and enjoy a concert by Rémi Dugué Quartet.

German : Pujols Swing

Im Rahmen der 8. Ausgabe des Jazzfestivals Pujols Swing genießen Sie das Konzert des Rémi Dugué Quartetts.

Italiano :

Nell’ambito dell’8ª edizione del Pujols Swing jazz festival, venite a godervi il concerto del Rémi Dugué Quartet.

Espanol : Pujols Swing

En el marco del 8º festival de jazz Pujols Swing, venga a disfrutar de un concierto de Rémi Dugué Quartet.

