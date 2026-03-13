Pulp Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement
Pulp Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement mercredi 8 juillet 2026.
Pulp
Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône
Tarif : 68 – 68 – 68 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 21:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Dans le sillage de More, nouvel album inespéré, les vétérans de la pop anglaise Pulp reviennent plus flamboyants que jamais.
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Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr
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English : Pulp
In the wake of More, their unexpected new album, British pop veterans Pulp are back and more flamboyant than ever.
L’événement Pulp Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme