Pulp Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement

Pulp

Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 68 – 68 – 68 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 21:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Dans le sillage de More, nouvel album inespéré, les vétérans de la pop anglaise Pulp reviennent plus flamboyants que jamais.

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Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr

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English : Pulp

In the wake of More, their unexpected new album, British pop veterans Pulp are back and more flamboyant than ever.

L’événement Pulp Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme