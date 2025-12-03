Pulse 1 Coeur : Initiation premiers secours – CSC du Château de Rezé CSC Château Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-03 14:30 – 16:30

Gratuit : oui sur inscription : https://urls.fr/RDIWeM Jeune Public

Apprenez les gestes qui sauvent lors d’un atelier gratuit de 2h, animé par des formateurs bénévoles, avec le soutien de la MAIF et du Centre Socio-Culturel du Château de Rezé. Une action citoyenne, ludique et éducative portée par la Jeune Chambre Économique de Nantes Métropole Sud Loire, dédiée aux 9-14 ans. Mercredi 3 décembre 2025 – créneaux :14h30 à 16h30 – Filles et garçons 9-12 ans (public du CSC Château de Rezé)16h45 à 18h45 – Filles et garçons 9-14 ans Pourquoi participer ? Chaque année, des milliers d’accidents domestiques ou de la vie courante pourraient être évités grâce à quelques gestes simples. Cet atelier te permettra d’apprendre à :- réagir face à une perte de connaissance, un étouffement ou un saignement,- alerter efficacement les secours,- adopter les bons réflexes dans les situations du quotidien. Aucun prérequis n’est nécessaire : les ateliers sont accessibles à tous, dans une ambiance bienveillante et ludique.

CSC Château Château de Rezé Rezé 44400

02 51 70 75 70 https://www.cscchateau.fr cscchateau@mairie-reze.fr 0647232829 https://urls.fr/RDIWeM