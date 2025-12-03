Pulse 1 Coeur : Initiation premiers secours – Maison des Confluences à Nantes Maison de quartier des Confluences Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-03 13:30 – 16:00

Gratuit : oui sur réservation : https://urls.fr/VTLKgz En famille, Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Apprenez les gestes qui sauvent lors d’un atelier gratuit de 2h à 2h30, animé par des formateurs engagés, avec le soutien de la MAIF, du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Loire-Atlantique (SDIS44) et de la Maison de Quartier des Confluences. Une action citoyenne, ludique et éducative portée par la Jeune Chambre Économique de Nantes Métropole Sud Loire, ouverte aux enfants (8-14 ans) et binômes parent/enfant. Mercredi 3 décembre 2025 – créneaux :de 13h30 à 16h00 – Binômes parent/enfant (dès 8 ans)de 13h30 à 15h30 – Atelier filles 9-14 ans (non mixte)de 16h30 à 19h00 – Binômes parent/enfant (dès 8 ans) Pourquoi participer ? Chaque année, des milliers d’accidents domestiques ou de la vie courante pourraient être évités grâce à quelques gestes simples. Cet atelier vous permettra d’apprendre à :- réagir face à une perte de connaissance, un étouffement ou un saignement,- alerter efficacement les secours,- adopter les bons réflexes dans les situations du quotidien,- développer la confiance des enfants et renforcer la coopération parent/enfant. Aucun prérequis n’est nécessaire : les ateliers sont accessibles à tous, dans une ambiance bienveillante et ludique.

Maison de quartier des Confluences Nantes Sud Nantes 44200

02 40 41 59 65 MQ-Confluences@mairie-nantes.fr 0647232829 https://urls.fr/VTLKgz