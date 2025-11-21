PULSE 1# EL MEDIATOR Perpignan

PULSE 1# EL MEDIATOR

PULSE 1# EL MEDIATOR Perpignan vendredi 21 novembre 2025.

PULSE 1# EL MEDIATOR

Avenue du Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 18 – 18 – 20

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 20:30:00
fin : 2025-11-21

Date(s) :
2025-11-21

ElMediator 21 novembre 20h30
  .

Avenue du Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

English :

? ElMediator November 21 8:30pm

German :

? ElMediator 21. November 20:30 Uhr

Italiano :

? ElMediator 21 novembre 20.30

Espanol :

? ElMediator 21 de noviembre 20.30 h

L’événement PULSE 1# EL MEDIATOR Perpignan a été mis à jour le 2025-09-02 par PERPIGNAN TOURISME