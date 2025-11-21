PULSE 1# EL MEDIATOR Perpignan
PULSE 1# EL MEDIATOR Perpignan vendredi 21 novembre 2025.
PULSE 1# EL MEDIATOR
Avenue du Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 18 – 18 – 20
Début : 2025-11-21 20:30:00
fin : 2025-11-21
2025-11-21
ElMediator 21 novembre 20h30
Avenue du Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
? ElMediator November 21 8:30pm
German :
? ElMediator 21. November 20:30 Uhr
Italiano :
? ElMediator 21 novembre 20.30
Espanol :
? ElMediator 21 de noviembre 20.30 h
