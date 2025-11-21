PULSE 1 – L’ARCHIPEL / EL MEDIATOR Perpignan

PULSE 1 Début : 2025-11-21 à 20:30. Tarif : – euros.

PULSE 1#Concert Electro et Arts NumériquesPlus qu’une soirée électro, El Mediator accueille, dans le cadre du festival Aujourd’hui Musiques, un concert live AV, ou la rencontre exaltante entre la musique électronique et les arts numériques, la vidéo, la performance… Pour cette première édition : honneur au label allemand Raster.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’ARCHIPEL / EL MEDIATOR AVENUE GENERAL LECLERC 66000 Perpignan 66