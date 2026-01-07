Pulse #1 – Soirée du Dj nantais Vendom Ferrailleur (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-06 23:30 –

Gratuit : non 5 € / 10 € en prévente – 15 € sur place 5 € / 10 € en prévente – 15 € sur place Billetterie : https://yp.events/c03d588a-90ba-4407-928f-fe19ccb35a07/PULSE-1/ticketing

Pour la première fois, le DJ producteur VENDOM organise sa propre soirée, PULSE, à Nantes. Rendez-vous le vendredi 6 février 2026 au Ferrailleur à partir de 23h30. PULSE se veut être un lieu de partage, de passion, où tous les cœurs battront à l’unisson au rythme d’une musique enivrante entre pop, remixes et dance. Une programmation 100 % nantaise, de 23h30 à 3h30, avec les DJ sets de Vendom et Vajinette, ainsi que les drag shows de Jodye Coaster.

Ferrailleur (Le) Île de Nantes Nantes 44200

02 51 82 86 41 http://www.leferrailleur.fr https://yp.events/c03d588a-90ba-4407-928f-fe19ccb35a07/PULSE-1/ticketing



