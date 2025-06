PUMP UP THE 80’S Portiragnes 28 juillet 2025 07:00

Hérault

PUMP UP THE 80’S Boulevard de la Tour du Guet Portiragnes Hérault

Début : 2025-07-28

fin : 2025-07-28

2025-07-28

Concert pour revivre les années 80, une expérience inoubliable.

PUMP UP the 80’s

Revivez la magie des années 80 avec Pump Up the 80’s, une soirée concept qui promet une expérience inoubliable de danse, de bonne humeur et de tubes emblématiques, sans aucune touche de kitsch. Préparez-vous à une soirée énergique où les hits des années 80 sont interprétés avec passion et enthousiasme ! .

Boulevard de la Tour du Guet

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 90 92 51

English :

A concert to relive the 80s, an unforgettable experience.

German :

Konzert, um die 80er Jahre wieder aufleben zu lassen, ein unvergessliches Erlebnis.

Italiano :

Un concerto per rivivere gli anni ’80, un’esperienza indimenticabile.

Espanol :

Un concierto para revivir los años 80, una experiencia inolvidable.

