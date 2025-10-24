Pumpkin Autumn Challenge Poix Terron Route de Montigny Poix-Terron

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

2025-10-24

La librairie Lecture et Confiture présentera ses coups de cœur de l’automne le vendredi 24 octobre de 10h à 11h30. Au programme, des lectures incontournables à découvrir gratuitement, pour le Pumpkin Autumn Challenge ou pour le plaisir de lire tout simplement. Ouvert à tous Rendez-vous à la médiathèque de Poix-Terron

Route de Montigny Médiathèque de Poix-Terron Poix-Terron 08430 Ardennes Grand Est +33 3 24 36 98 41 mediathequepoixterron@orange.fr

English :

The Lecture et Confiture bookshop will be presenting its autumn favorites on Friday October 24 from 10am to 11:30am. On the program: must-reads to discover free of charge, for the Pumpkin Autumn Challenge or simply for the pleasure of reading. Open to all Meet at the Poix-Terron media library

German :

Die Buchhandlung Lecture et Confiture stellt am Freitag, den 24. Oktober von 10.00 bis 11.30 Uhr ihre Herbstlieblinge vor. Auf dem Programm stehen unumgängliche Lektüren, die Sie kostenlos entdecken können, für die Pumpkin Autumn Challenge oder einfach nur aus Freude am Lesen. Offen für alle Treffpunkt in der Mediathek von Poix-Terron

Italiano :

La libreria Lecture et Confiture presenterà i suoi preferiti d’autunno venerdì 24 ottobre dalle 10.00 alle 11.30. In programma: letture imperdibili da scoprire gratuitamente, per la Sfida d’autunno della zucca o semplicemente per il piacere della lettura. Aperto a tutti Incontro presso la biblioteca multimediale di Poix-Terron

Espanol :

La librería Lecture et Confiture presenta sus favoritos de otoño el viernes 24 de octubre de 10:00 a 11:30 h. En el programa: lecturas imprescindibles para descubrir gratuitamente, para el Desafío Otoño Calabaza o simplemente por el placer de leer. Abierto a todos Cita en la mediateca de Poix-Terron

