Pumptrack des Ballons A proximité du stade Michel Georges Saint-Maurice-sur-Moselle

Pumptrack des Ballons
A proximité du stade Michel Georges 1 rue du Pont Jean Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Gratuit

Samedi 2025-08-30 10:30:00

2025-08-30 19:00:00

2025-08-30

En complément de la partie officielle qui se déroulera le matin pour l'inauguration de la Pumptrack, il y aura plusieurs animations l'après-midi sur une partie de la Rue du Stade.Tout public

Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 3 29 25 11 21

English:

In addition to the official inauguration of the Pumptrack in the morning, there will be a number of events in the afternoon along part of Rue du Stade.

German:

Zusätzlich zum offiziellen Teil, der am Vormittag zur Einweihung des Pumptracks stattfindet, wird es am Nachmittag mehrere Veranstaltungen auf einem Teil der Rue du Stade geben.

Italiano:

Oltre all'apertura ufficiale della Pumptrack al mattino, nel pomeriggio si svolgeranno diversi eventi lungo parte della Rue du Stade.

Espanol:

Además de la inauguración oficial de la Pumptrack por la mañana, por la tarde habrá una serie de actos a lo largo de parte de la Rue du Stade.

