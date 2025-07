PUMPTRACK SESSION Arbas

PUMPTRACK SESSION Arbas mercredi 23 juillet 2025.

PUMPTACK D’ARBAS Arbas Haute-Garonne

Réservation auprès de l’Office de tourisme Cagire Garonne Salat.

Max vous propose une initiation sur la pumptrack d’Arbas avec le matériel compris. Une initiation idéale pour améliorer l’équilibre, la coordination et la confiance encadrée par un moniteur diplômé. Déroulement de la séance présentations et découverte de la discipline, présentation du vélo, test pré-requis sécurité (freinage, position) puis évolution sur pumptrack avec apports techniques.

A partir de 10 ans et de 1m40. 49 .

PUMPTACK D’ARBAS Arbas 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 86 51

English :

Max offers you an introduction to pumptrack at Arbas, with all equipment included. An ideal way to improve balance, coordination and confidence, supervised by a qualified instructor.

Bookings through the Cagire Garonne Salat Tourist Office.

German :

Max bietet Ihnen eine Einführung auf dem Pumptrack von Arbas an, bei der die Ausrüstung inbegriffen ist. Eine ideale Einführung zur Verbesserung des Gleichgewichts, der Koordination und des Vertrauens, die von einem diplomierten Lehrer betreut wird.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt Cagire Garonne Salat.

Italiano :

Max offre un’introduzione al pumptrack ad Arbas, con tutta l’attrezzatura inclusa. È un modo ideale per migliorare l’equilibrio, la coordinazione e la fiducia, sotto la supervisione di un istruttore qualificato.

Prenotate in anticipo presso l’Ufficio del Turismo di Cagire Garonne Salat.

Espanol :

Max ofrece una introducción al pumptrack en Arbas, con todo el equipo incluido. Es una forma ideal de mejorar el equilibrio, la coordinación y la confianza, supervisado por un instructor cualificado.

Reserva con antelación en la Oficina de Turismo de Cagire Garonne Salat.

L’événement PUMPTRACK SESSION Arbas a été mis à jour le 2025-07-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE