Punch & Judy, au théâtre du Cyclope Théâtre du Cyclope Nantes

Punch & Judy, au théâtre du Cyclope Vendredi 5 décembre, 20h30 Théâtre du Cyclope Loire-Atlantique

De 7,50 € à 14,50 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-05T20:30:00 – 2025-12-05T21:15:00

Fin : 2025-12-05T20:30:00 – 2025-12-05T21:15:00

Carte blanche à Sirocco

Drôle, tragique et burlesque, cette nouvelle interprétation du théâtre de marionnette anglaise traditionnelle véhicule émotion et esthétisme, ou Mister Punch apparaît plus brutal que jamais, créant des situations cruellement drôle, au côté de Kate, personnage touchant et attendrissant, se noyant dans les souvenirs de son passé…

Sanglante et bouffonne, la marionnette de Mister Punch se rit de tout, il est un personnage cruel, amoral, qui n’a aucun sens logique, si ce n’est celle de refuser qu’on lui dicte sa vie.

Dans une pièce mêlant tradition et modernité, le Théâtre Sirocco pousse les limites de la marionnette anglaise, nous offrant un duo scénique hétéroclite mais complémentaire, avançant vers un destin commun, jonglant avec la vie, jouant avec la mort …

À partir de 10 ans | Durée : 45 min

Théâtre du Cyclope 82 rue du Maréchal Joffre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

© Simon Kumquat