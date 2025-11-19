Punch Lines #2 Galerie Gaïa – art contemporain Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-19 15:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

PunchLines – c’est la 2e édition que la Galerie Gaïa vous propose pour fêter la fin de l’année.PunchLines – c’est un foisonnement de nouvelles œuvres créées spécialement par des artistes de la galerie.PunchLines – c’est aussi le moment pour découvrir de nouveaux artistes qui font leur entrée dans le catalogue.PunchLines – c’est aussi la possibilité de retrouver les artistes exposés dans l’année et dont une sélection est conservée dans la réserve. Artistes exposés : Antoine Leclercq (sculpture acier), Boris Jakobek (collage), Brigitte Marionneau (céramique), Claude Francheteau (peinture fixée sous verre), Daha Design (bois), Isthme (collage) Laure Carré (peinture), Marie Vandooren (peinture), Toma-L (lithographie, dessin), Yves Tilly (sculpture bois), Yann Peron (aquerelle), William Byl (céramique), Anne Rikers (céramique), Elcy Cieb (céramique), Lucie Geffré (peinture), Rich Designer (design lumière) Exposition du 13 novembre 2025 au 10 janvier 2026 :mardi et mercredi de 15h à 19hjeudi au samedi de 11h à 19h La joyeuse soirée d’ouverture en présence de tous les artistes aura lieu jeudi 13 novembre 2025 à partir de 18h

Galerie Gaïa – art contemporain Centre-ville Nantes 44000

02 40 48 14 91 http://www.galeriegaia.fr/ contact@galeriegaia.fr https://www.galeriegaia.fr/