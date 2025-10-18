Punch needle citrouille Atelier Juniors dès 7ans et Adultes Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy

Punch needle citrouille Atelier Juniors dès 7ans et Adultes

Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy Allier

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

2h Juniors dès 7 ans et Adultes

Début : 2025-10-18 15:30:00

fin : 2025-10-18 17:30:00

2025-10-18

Après avoir réalisé ton illustration, choisi tes couleurs de laines, réalise ta broderie en relief avec l’aiguille à perforer et découvre comment fixer ton oeuvre. Avec l’aide de Caroline, illustratrice jeunesse de Jus de carotte

Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr

English :

After creating your illustration, choosing your wool colors, make your embroidery in relief with the perforating needle and discover how to attach your work. With the help of Caroline, children’s illustrator of Jus de carotte

German :

Nachdem du deine Illustration erstellt und die Farben deiner Wolle ausgewählt hast, stellst du deine Reliefstickerei mit der Perforiernadel her und entdeckst, wie du dein Kunstwerk fixieren kannst. Mit der Hilfe von Caroline, Jugendillustratorin von Jus de carotte

Italiano :

Dopo aver creato la vostra illustrazione, scelto i colori della lana, realizzate il vostro ricamo in rilievo con l’ago perforatore e scoprite come attaccare il vostro lavoro. Con l’aiuto di Caroline, illustratrice per bambini di Jus de carotte

Espanol :

Después de crear tu ilustración y elegir los colores de la lana, realiza tu bordado en relieve con la aguja perforadora y descubre cómo fijar tu obra. Con la ayuda de Caroline, ilustradora infantil de Jus de carotte

