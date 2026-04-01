Punch Needle Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Punch Needle

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:30:00

fin : 2026-04-22 12:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Viens t’initier ou te perfectionner au Punch Needle, cette méthode de broderie unique qui consiste à piquer le tissu avec une aiguille creuse à poinçonner. Le résultat est trop chou !

A partir de 6 ans.

Réservation via le site internet de l’atelier:

www.cheztatiegranville.com .

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

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English : Punch Needle

L’événement Punch Needle Granville a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Granville Terre et Mer