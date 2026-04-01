Punch Needle Atelier pour enfants Chez Tatie Granville
Punch Needle Atelier pour enfants Chez Tatie Granville mercredi 22 avril 2026.
Punch Needle
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:30:00
fin : 2026-04-22 12:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Viens t’initier ou te perfectionner au Punch Needle, cette méthode de broderie unique qui consiste à piquer le tissu avec une aiguille creuse à poinçonner. Le résultat est trop chou !
A partir de 6 ans.
Réservation via le site internet de l’atelier:
www.cheztatiegranville.com .
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
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English : Punch Needle
L’événement Punch Needle Granville a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Granville Terre et Mer