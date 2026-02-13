Punch Needle & Upcyling, Ateliers Octopodes, Chambéry

Punch Needle & Upcyling Samedi 13 juin, 10h30 Ateliers Octopodes Savoie

30€ + 5€ participation Atelier Octopodes

Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Découvrez le punch needle & upcyclez vos housses de coussins, vêtements, etc. Venez broder, puncher et donner une seconde vie à l’objet de votre choix ! Peu importe l’objet : housse de coussin, vêtement ou autre, une seule nécessité : le tissu doit être assez épais type jean, lin, etc. Si vous avez une doute, n’hésitez pas à me demander :) Des housses de coussins de seconde main pourront vous être proposées le jour de l’atelier en ajoutant un petit supplément.

Accessible à toustes dès 15 ans.

Atelier en petit groupe : 6 personnes maximum.

Tous niveaux – matériels fournis

Si vous avez des questions ou souhaitez vous inscrire, n’hésitez pas à me contacter par mail : odysseeartisane@mailo.fr

À très vite :)

Manon

Ateliers Octopodes 106 Quai de la Rize Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Un espace dédié aux savoir-faire : Co-working créatif, ateliers partagés et boutique de créateurs

Tiers-lieu créatif, les Ateliers Octopodes se veulent un lieu de rencontre, d’échanges, d’apprentissages autant que de création et de travail : un espace collectif vous accueille, que vous soyez professionnel des métiers d’art ou créatif inspiré, pour venir travailler en coworking.

Des artistes et créateurs de la région proposent des ateliers créatifs de tout type, tout au long de l’année.

