PUNK.E.S ou Comment nous ne sommes pas devenues célèbres La Ferme de Bel Ebat – Théâtre de Guyancourt Guyancourt

PUNK.E.S ou Comment nous ne sommes pas devenues célèbres Samedi 14 février 2026, 20h30 La Ferme de Bel Ebat – Théâtre de Guyancourt Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-14T20:30:00 – 2026-02-14T22:00:00

Fin : 2026-02-14T20:30:00 – 2026-02-14T22:00:00

« PUNK.E.S ou Comment nous ne sommes pas devenues célèbres » est librement inspirée de l’histoire vraie des Slits, le premier groupe de punk féminin londonien.

Les Slits se sont formées en 1976 et se sont séparées en 1979.

Elles étaient quatre : Viv Albertine, Ari Up, Palmolive et Tessa Pollit.

Elles avaient entre quatorze et vingt ans. Elle se sont lancées à corps perdu dans cette aventure : deux d’entre elles n’avaient jamais touché un instrument de musique auparavant. Elles ont réussi l’exploit d’être le premier groupe au monde à obtenir le contrôle total de leur image auprès de leur maison de disque.

La Ferme de Bel Ebat – Théâtre de Guyancourt 1, place de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « soy.creation.cuisine@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.soycreation.com/ »}]

Soy Création – Justine Heynemann

Arnaud Dufau