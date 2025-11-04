PUNK.E.S ou Comment nous ne sommes pas devenues célèbres L’Azimut – Antony/Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry

PUNK.E.S ou Comment nous ne sommes pas devenues célèbres Mardi 4 novembre, 14h30, 20h30 L'Azimut – Antony/Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine

Début : 2025-11-04T14:30:00 – 2025-11-04T16:00:00

Fin : 2025-11-04T20:30:00 – 2025-11-04T22:00:00

« PUNK.E.S ou Comment nous ne sommes pas devenues célèbres » est librement inspirée de l’histoire vraie des Slits, le premier groupe de punk féminin londonien.

Les Slits se sont formées en 1976 et se sont séparées en 1979.

Elles étaient quatre : Viv Albertine, Ari Up, Palmolive et Tessa Pollit.

Elles avaient entre quatorze et vingt ans. Elle se sont lancées à corps perdu dans cette aventure : deux d’entre elles n’avaient jamais touché un instrument de musique auparavant. Elles ont réussi l’exploit d’être le premier groupe au monde à obtenir le contrôle total de leur image auprès de leur maison de disque.

L'Azimut – Antony/Châtenay-Malabry 254, avenue de la Division Leclerc 92290 Châtenay-Malabry

Soy Création – Justine Heynemann

Arnaud Dufau