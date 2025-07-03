PUNK.E.S ou comment nous ne sommes pas devenues célèbres Tergnier

PUNK.E.S ou comment nous ne sommes pas devenues célèbres

Découvrez l’histoire palpitante du premier groupe de punk féminin

anglais, The Slits, petites soeurs des Sex Pistols et des Clash.

Elles étaient quatre et venaient d’univers sociaux extrêmement

variés.

Elles s’appelaient Viv Albertine, Ari Up, Palmolive et Tessa Pollit.

Elles vivaient à Londres.

Elles avaient entre quatorze et vingt ans. Elles se sont lancées

à corps perdu dans cette aventure deux d’entre-elles n’avaient

jamais touché un instrument de musique auparavant.

Elles ont réussi l’exploit d’être le premier groupe au monde à

obtenir le contrôle total de leur image auprès de leur maison de

disques.

Les deux autrices jouent avec les codes de la Comédie musicale.

PUNK.E.S est une révolte aux accents de liberté et de rock où l’on

croise Mick Jones, futur membre des Clash. 7 .

