Punk et Skate Party – Yutz, 16 mai 2025 21:00, Yutz.

Moselle

Punk et Skate Party 14 rue de Poitiers Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-16 21:00:00

fin : 2025-05-16 23:00:00

Date(s) :

2025-05-16

Du Punk avec deux groupes lives DEAF KID(Z) et JEM 2000.

Du Skate avec le CRASH contest.

Buvette et restauration sur place.Tout public

0 .

14 rue de Poitiers

Yutz 57970 Moselle Grand Est

English :

Punk with two live bands: DEAF KID(Z) and JEM 2000.

Skateboarding with the CRASH contest.

Refreshments and catering on site.

German :

Punk mit zwei Live-Bands: DEAF KID(Z) und JEM 2000.

Skateboarding mit dem CRASH Contest.

Getränke und Essen vor Ort.

Italiano :

Punk con due band dal vivo: DEAF KID(Z) e JEM 2000.

Skateboard con il contest CRASH.

Ristoro e cibo in loco.

Espanol :

Punk con dos bandas en directo: DEAF KID(Z) y JEM 2000.

Skateboarding con el concurso CRASH.

Refrescos y comida in situ.

L’événement Punk et Skate Party Yutz a été mis à jour le 2025-05-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME