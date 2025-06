Baile Na Favela : Clubbing Brazil vibes – Punk Paradise Paris 14 juin 2025

Préparez-vous à vivre une expérience unique qui rassemble le meilleur de la culture brésilienne en un seul lieu ! Lors de notre soirée, vous retrouverez le rythme irrésistible de la funk, l’énergie contagieuse de la danse des favelas et l’ambiance festive sur la piste. C’est une célébration des Brésiliens qui nous font vibrer et nous unissent à travers la musique et la danse. Apportez votre énergie, votre joie et venez participer à cette incroyable fête où le plaisir est garanti et la diversité culturelle est célébrée. Ne manquez pas l’occasion de découvrir ce mélange de rythmes que seul le Brésil peut offrir !

Line up :

DJ Asturia (Mix do Brasil)

DJ Lua (Funky Rio/Urban Brazil)

Le vendredi 13 juin 2025

de 23h00 à 05h00

payant

De 8 à 10 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Punk Paradise 44, rue de la Folie Méricourt 75011 Paris

Clubbing Baile Funk et Brazil vibes ce vendredi 13 juin au Punk Paradise à Paris 11 de 23h à l’aube !!