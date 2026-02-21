Punk rock Party 16 au BaRàBraV de Ribeauvillé Bromure, The Ivan Drago’s et Hors-Contrôle Ribeauvillé

Punk rock Party 16 au BaRàBraV de Ribeauvillé Bromure, The Ivan Drago’s et Hors-Contrôle

15 rue de l’Industrie Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04 20:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04

L’association Marché Noir organise la seizième session Punk Rock au BaRàBra’V de Ribeauvillé. 3 groupes bien énervés vont se produire dans la partie production de la Brasserie du Vignoble.

Samedi 4 avril, le BaRàBraV accueillera la 16eme Punk Rock Party de l’association Marché Noir. 3 groupes pour un max de boxon entre les cuves de la Bra’V Régis de Hors-Contrôle (Alone), les apaches de Bromure, et The Ivan Drago’s se produiront pour une soirée placée sous le signe du Oï !

Hors-Contrôle passe en mode One Man Show pour une performance boostée à la Nitro. Régis assure un punk dans la pure veine Oï ancestrale, bien bruyante et bien vénère et reprend les morceaux qui ont fait le succès du groupe tout au long de leur longue carrière de punk enragé !

Bromure est un combo Oi! péchu en diable. Nés des cendres des Maraboots, le groupe a su rester fidèle à ses classiques estampillé punk paname 80, avec sa voix rocailleuse, ses riffs acérés façon Kalash bien old-school, son saxo avec sa reverb’ qui sonne comme une madeleine de proust à la 8’6, c’est ça Bromure.

Le pavillon noir du groupe The Ivan Drago’s va flotter sur la production de la Bra’V, pour une reformation qui va faire du bruit ! Les furieux punks colmariens vont mettre le cap sur le BaRàBraV à Ribeauvillé pour un premier concert qui marque leur grand retour sur scène ! .

15 rue de l’Industrie Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 60 97 contact@brasserie-vignoble.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Marché Noir association organizes the sixteenth Punk Rock session at Ribeauvillé’s BaRàBra’V. 3 hard-hitting bands will perform in the production area of the Brasserie du Vignoble.

L’événement Punk rock Party 16 au BaRàBraV de Ribeauvillé Bromure, The Ivan Drago’s et Hors-Contrôle Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr