Punk Velours Galerie Patrick Reygade Marseille 6e Arrondissement

Punk Velours

Du 22/01 au 14/02/2026 le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h30 à 18h30. Galerie Patrick Reygade 8 rue Fontange Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-22 14:30:00

fin : 2026-02-14 18:30:00

Date(s) :

2026-01-22

Exposition de toiles, de dessins et d’objets peints.

Exposition de toiles, de dessins et d’objets peints.



Si l’on avait dit, il y a deux ans, à Fred Lemaire que l’année 2026 le verrait exposer ses tableaux dans une galerie, il aurait sans doute ri, avant de s’élever contre l’impensable.

Car l’artiste était déjà musicien et chanteur ; mais peintre ou dessinateur, certainement pas. Rien, alors, ne laissait présager un tel cheminement.

Et pourtant, ce sont près d’une cinquantaine d’œuvres choisies non sans difficulté parmi d’autres, tant chacune semble aboutie qui sont mises en lumière lors de l’exposition Punk Velours.

Un éveil, un déclic, une révélation, une urgence dont Fred nous livre les mots de la genèse, magnifiques d’émotions et de vibrations.



Il y a deux ans, tout a commencé ma Maman est partie.

Mais, mes premières esquisses, elle les aura vues !

Avant qu’elle ne s’en aille, j’ai pris un crayon, puis des pinceaux… puis des Posca.

Le dessin, la peinture, ça a été ma bulle protectrice, mon refuge punk contre le vide.

Une explosion de couleurs pour dire je suis encore là, et je souhaite vibrer plus fort que jamais. Depuis, je peins sans relâche.

Mes personnages ? Ce sont des amis imaginaires venus d’ailleurs… ou du plus profond de moi. Mon enfant intérieur qui s’éclate il découvre, il teste, il rêve, il joue, il crie, il aime. Influencé par les motifs africains, la pop culture, la musique (The Cure, Saez, Gainsbourg…), mes toiles et dessins sont un cocktail rebelle et tendre punk dans l’énergie, velours dans la sensualité et la profondeur émotionnelle.

Ils parlent de rébellion, d’identité, d’amour, d’homosexualité assumée, de célébrité fantasmée et de fusion culturelle. Des figures vibrantes, parfois androgynes, souvent masquées de peinture africaine ou de touches fridiennes, qui dansent entre le chaos et la grâce.

Aujourd’hui, Punk Velours est née. Fred Lemaire .

Galerie Patrick Reygade 8 rue Fontange Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 25 63 39 nathaliepetitjean.ozog@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition of paintings, drawings and painted objects.

L’événement Punk Velours Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille