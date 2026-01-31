Punk’N’World Fest Soirée-concert festive ! Villebois-Lavalette

Punk’N’World Fest Soirée-concert festive ! Villebois-Lavalette samedi 18 avril 2026.

Punk’N’World Fest Soirée-concert festive !

Salle des Fêtes Villebois-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:30:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

L’APLR Punk’N’World Fest organise sa première soirée-concert !
Une date à mettre dans votre agenda de toute urgence…
Sur cette date, deux groupes seront présents pour une soirée festive.
  .

Salle des Fêtes Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 12 34 57  punknworldfest@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Punk’N’World Fest Soirée-concert festive !

The APLR Punk’N’World Fest is organising its first concert evening!
A date to put in your diary right away…
On this date, two bands will be performing for a festive evening.

L’événement Punk’N’World Fest Soirée-concert festive ! Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de tourisme du Sud Charente