Punk’N’World Fest Soirée-concert festive ! Villebois-Lavalette
Salle des Fêtes Villebois-Lavalette Charente
Début : 2026-04-18 19:30:00
L’APLR Punk’N’World Fest organise sa première soirée-concert !
Une date à mettre dans votre agenda de toute urgence…
Sur cette date, deux groupes seront présents pour une soirée festive.
Salle des Fêtes Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 12 34 57 punknworldfest@gmail.com
English : Punk’N’World Fest Soirée-concert festive !
The APLR Punk’N’World Fest is organising its first concert evening!
A date to put in your diary right away…
On this date, two bands will be performing for a festive evening.
