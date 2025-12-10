Pupitres Cie SuperCho Digoin

Pupitres Cie SuperCho

Place de la Grève Digoin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Spectacle pyrotechnique. Le dernier cri de la technologie LED est au service du féerique et de l’extraordinaire. Un spectacle de lumière où la manipulation des objets lumineux est augmentée par une intelligente programmation informatique. La lumière passe des objets aux mains des artistes, devient chorégraphique et prend vie grâce à une bande-son originale pleine de sound-design. .

Place de la Grève Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 73 00 kzampolla@ville-digoin.fr

