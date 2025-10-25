Puppet Fest Angoulême

Puppet Fest Angoulême samedi 25 octobre 2025.

Puppet Fest

Angoulême Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Enfants de 2 ans, familles nombreuses (3 enfants ou +), adhérents , ou sur présentation d’un justificatif pour le porteur de la carte étudiants, demandeurs d’emploi, AAH et 1 accomp., carte Cezam, Passtime

Début : Samedi 2025-10-25

fin : 2025-10-31

2025-10-25

Une semaine pour célébrer la Marionnette sous toutes ses formes et pour tous les publics !

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 03 08 56 cie.marionnettes.angouleme@gmail.com

English :

A week to celebrate puppetry in all its forms and for all audiences!

German :

Eine Woche, um die Marionette in all ihren Formen und für alle Zuschauer zu feiern!

Italiano :

Una settimana per celebrare il teatro di figura in tutte le sue forme e per tutti i pubblici!

Espanol :

Una semana para celebrar los títeres en todas sus formas y para todos los públicos

