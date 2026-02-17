PUPPET NIGHTS BAR-BARS Toulouse

PUPPET NIGHTS BAR-BARS

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-02-25

fin : 2026-03-01

2026-02-25

De la marionnette dans les bars ? C’est ce que vous propose Marionnettissimo, (le festival international de marionnette et formes animées !) et le Collectif Culture Bar-Bars.

Plongez dans une programmation 100 % gratuite et laissez-vous surprendre par 5 spectacles de marionnettes et de formes animées qui investissent les bars et cafés culturels de Toulouse et ses environs !

Un parcours artistique convivial à vivre au cœur de lieux emblématiques

Le Taquin, Café Ginette, Breughel l’Ancien, l’Astronef, La Passerelle Negreneys, Le Bijou, Gloria, Les Merles Moqueurs, Pirouette, Le Local Mini Brasserie et le Bear’s House.

Retrouvez toute la programmation sur le site internet du festival. .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 48 30 72

English :

Puppetry in bars? That’s what Marionnettissimo (the international festival of puppetry and animated forms!) and the Collectif Culture Bar-Bars have in store for you.

