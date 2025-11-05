Puppet Show festival de marionnettes Place Jean Jaurès Hauts de Bienne
Puppet Show festival de marionnettes Place Jean Jaurès Hauts de Bienne vendredi 12 décembre 2025.
Place Jean Jaurès Centre-ville de Morez Hauts de Bienne Jura
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-14
2025-12-12
Du 12 au 14 décembre 2025, le festival de marionnettes investit la ville pour trois jours de spectacles entièrement gratuits. L’événement s’ouvrira dès le vendredi matin et après-midi avec des représentations réservées aux écoles et crèches de la commune, avant de s’adresser à tous les publics le vendredi soir, avec un spectacle intimiste pour marquer le lancement officiel du festival. Petits et grands sont invités à venir découvrir une programmation variée mêlant poésie, humour et imaginaire, portée par des compagnies talentueuses venues d’ici et de très loin. .
Place Jean Jaurès Centre-ville de Morez Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 10 11 secretariat@mairie-morez.fr
