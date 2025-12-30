PUPPETS ACADEMY THEATRE MOLIERE Bordeaux

PUPPETS ACADEMY Début : 2026-01-09 à 15:00. Tarif : – euros.

Le spectacle interactif qui émerveillera petits et grands !Descriptif :PUPPETS ACADEMY, Plongez dans l’univers fascinant de nos adorables Puppets, des marionnettes pleines de charme et de personnalité, réunies pour un concours de chant haut en couleurs animé par l’espiègle Mikos Alaglace. Laissez-vous emporter par cette aventure musicale et visuelle où chaque marionnette vous invite à chanter, danser et rêver, aux côtés de ses compagnons de scène, dans un télécrochet effervescent et joyeux ! Fruit d’une collaboration prestigieuse entre le créateur Nicolas Delas et les légendaires Marionnettes de Prague, PUPPETS ACADEMY allie tradition et innovation pour offrir un spectacle jeune public d’une qualité exceptionnelle. Ce show interactif promet des instants captivants, où chaque note, chaque geste et chaque sourire vous plonge dans l’univers féérique des Puppets. Alors venez chanter, rire et danser et laissez-vous emporter par la magie des marionnettes ! PUPPETS ACADEMY : un show inoubliable à vivre en famille, où les rêves prennent vie grâce à l’art des marionnettes et le charme de l’interactivité !Le Saviez-vous ? Inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO, les marionnettes tchèques incarnent une tradition vivante et un héritage culturel d’exception. Toutes les Marionnettes qui prennent vie dans ce spectacle sont le résultat d’une création artistique unique et originale fabriquée à la main. Elle est née de la collaboration entre le scénographe Nicolas DELAS et l’atelier de marionnettes le plus renommé de Prague, Czech Marionettes, qui perpétue l’art ancestral des marionnettes tchèques tout en l’adaptant au XXIe siècle. Auteur : Nicolas DELAS Artistes : Xavier VITON – Nicolas DELAS – Larra MENDY – Anne GRENIE Metteur en scène : Nicolas DELASArtistes :Xavier VITON, Nicolas DELAS, Larra MENDY, Anne GRENIEMise en scène par :Nicolas DELASAuteur(s) :Nicolas DELASDurée:90 minutes

THEATRE MOLIERE 33 RUE DU TEMPLE 33000 Bordeaux 33