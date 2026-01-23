Pure Desmond Studio de l’Ermitage Paris
Admiré pour la pureté soyeuse de son timbre et le lyrisme raffiné de ses improvisations, il incarna avec une élégance unique l’esthétique du “cool jazz” de la côte Ouest. Né à San Francisco en 1924, il débuta à la clarinette avant de se tourner vers le saxophone alto. Sa collaboration légendaire de dix-sept ans avec le pianiste Dave Brubeck au sein du Dave Brubeck Quartet demeure l’une des plus brillantes de l’histoire du jazz.
Le groupe Pure Desmond rend hommage à la vie et à l’art de ce musicien singulier et raffiné. Leur concert capture l’humour discret, la finesse et l’esthétique intemporelle d’une figure parmi les plus reconnaissables du jazz. Fidèles à l’esprit du maître, ils célèbrent la sophistication musicale d’un véritable bon vivant, célèbre pour sa réplique : « Je voulais sonner comme un dry Martini. »
« Ceux qui espèrent retrouver ici la magie lyrique de Desmond ne seront pas déçus : le leader Lorenz Hargassner s’approche remarquablement du maître, tant par le son que par l’intention. »
— Jazz Journal
« Ce groupe allemand s’est donné pour mission de recréer l’essence du cool jazz des années 60, porté par Paul Desmond. »
— Soul and Jazz and Funk
LORENZ HARGASSNER – saxophone alto
JOHANN WEISS – guitare
CHRISTIAN FLOHR – basse
SEBASTIAN DEUFEL – batterie
Paul Desmond, saxophoniste d’exception, est l’auteur de l’un des plus grands succès de l’histoire du jazz : « Take Five ».
Le vendredi 20 février 2026
de 21h00 à 22h30
payant Prévente : 30 EUR
Tarif sur place : 35 EUR Public jeunes et adultes.
Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris
Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)
Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)
