Pure Laser Show Dieulefit
Pure Laser Show Dieulefit mardi 26 août 2025.
Pure Laser Show
Stade de Rugby Michel Richon Dieulefit Drôme
Début : 2025-08-26
fin : 2025-08-26 22:30:00
2025-08-26
Pour clôturer la Fête des Pompiers, la municipalité vous propose un spectacle son et lumière.
Stade de Rugby Michel Richon Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 96 80
English :
To round off the Firefighters’ Festival, the municipality is putting on a sound and light show.
German :
Zum Abschluss des Feuerwehrfestes bietet Ihnen die Gemeinde eine Ton- und Lichtshow.
Italiano :
Per concludere la Festa dei Vigili del Fuoco, il Comune organizza uno spettacolo di suoni e luci.
Espanol :
Como colofón a la Fiesta de los Bomberos, el municipio ofrece un espectáculo de luz y sonido.
