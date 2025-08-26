Pure Laser Show Dieulefit

Pure Laser Show Dieulefit mardi 26 août 2025.

Pure Laser Show

Stade de Rugby Michel Richon Dieulefit Drôme

Début : 2025-08-26

fin : 2025-08-26 22:30:00

2025-08-26

Pour clôturer la Fête des Pompiers, la municipalité vous propose un spectacle son et lumière.

Stade de Rugby Michel Richon Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 96 80

English :

To round off the Firefighters’ Festival, the municipality is putting on a sound and light show.

German :

Zum Abschluss des Feuerwehrfestes bietet Ihnen die Gemeinde eine Ton- und Lichtshow.

Italiano :

Per concludere la Festa dei Vigili del Fuoco, il Comune organizza uno spettacolo di suoni e luci.

Espanol :

Como colofón a la Fiesta de los Bomberos, el municipio ofrece un espectáculo de luz y sonido.

