Purée de lectures à La Cité du Volcan ! Cité du Volcan Tampon (Le)

Purée de lectures à La Cité du Volcan ! Dimanche 21 septembre, 11h00, 14h00, 15h30 Cité du Volcan La Réunion

Gratuit. Jauge limitée (120)

Spectacle pour les 0/5ans de la compagnie « La p’tite scène qui bouge »

3 représentations : à 11h, 14h et15h30

Des lectures pour les tout petits préparées avec amour pour un bon repas d’apprentissage, d’étoiles et de joie !

C’est une immersion dans l’univers des comptines et de la littérature jeunesse à travers :

Des lectures animées et interactives

Des comptines et chansons traditionnelles ou originales

Un accompagnement musical à l’accordéon

Le spectacle se veut un moment de partage et de découverte,où les tout-petits sont à la fois spectateurs et acteurs

Cité du Volcan RN3 Bourg-Murat, La Plaine-des-Cafres, 97430 Le Tampon Tampon (Le) La Réunion La Réunion 0262590026 http://www.museesreunion.re/laciteduvolcan Rénovée par la Région Réunion de 2010 à 2014, la Cité du Volcan a ouvert ses portes au public le 5 août 2014. Ce pôle d'attraction touristique de premier plan est également un centre pédagogique et scientifique international.

La Cité du Volcan reçoit un public large et diversifié, y compris les tout-petits.

