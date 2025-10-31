Pur’Halloween chez Purebike ! Purebike Saint-Maixent-l’École
Purebike 17 Avenue de Blossac Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Rejoignez l’équipe de Purebike pour une soirée Halloween pas comme les autres ! Au programme découverte des nouveaux freins Tech 4 Evo de la marque HOPE, défis vélo entre potes, rencontres avec le staff, animations en magasin et de nombreux lots à gagner. Ambiance festive garantie avec apéro et bonbons pour petits et grands passionnés de deux-roues ! .
