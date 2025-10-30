‘Purple Gazelle’ Zoot for Kids dès 7 ans au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Ce quartet offre une instrumentation originale, sans instrument harmonique. Le saxophone ténor allie son timbre grave et suave avec celui de la trompette, chaud et brillant. Tandis que batterie et contrebasse tiennent à eux seuls les reines du tempo, mettant leur sens du swing au service du groupe (formation qui nous rappelle le fameux Quartet de Chet Baker et Gerry Mulligan). Le répertoire navigue entre standards et compositions originales. Il puise son inspiration au détour de grands noms du jazz tels que Thelonious Monk, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, et s’approprie avec humilité les codes traditionnels du jazz pour les réinterpréter de façon personnelle.

Fort d’une complicité de longue date, les quatre compères savent faire de chaque concert un nouveau terrain de jeu pour des expérimentations nouvelles, au cours desquelles chacun d’eux peut exprimer ses qualités de soliste.

Noé Codjia : trompette

Neil Saidi : saxophone ténor, baryton

Clément Daldosso : contrebasse

David Paycha : batterie

Tout public à partir de 7 ans.

Ouverture des portes 30 minutes avant.

Réservations vivement conseillées.

Séance pédagogique à 14h. Vous représentez une structure accueillant des enfants de 6 à 13 ans et cet atelier vous intéresse ? N’hésitez pas à nous contacter par e-mail : programmation@38riv.com ou par téléphone : 07 82 64 26 32.



Dans le cadre du festival Graines de jazz.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Concert de jazz participatif — Un concert participatif et pédagogique pour faire découvrir le jazz et les instruments aux enfants, agrémenté d’activités tout en musique.

Le jeudi 30 octobre 2025

de 11h00 à 11h50

payant

Tarif en ligne : 13 euros

Tarif sur place : 15 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com