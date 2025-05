PURRR Launch Partyy – Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement, 12 juin 2025 22:00, Marseille 3e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

PURRR Launch Partyy Jeudi 12 juin 2025 de 22h à 4h. Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-06-12 22:00:00

fin : 2025-06-12 04:00:00

2025-06-12

La marque marseillaise Purrr (swimwear club-ready et upcyclé) débarque avec une soirée événement entre mode, techno et pole-dance.

Purrr Launch Partyy soirée exceptionnelle de lancement, dans le cadre de la Slow Fashion Week.





Avec Sydne Valette live , coldwave, post punk, synth , oraculo records et persephonic sirens



Sarazinger Dj set électro, new wave, echoorangepublishing



Miladietrichmusic Dj set techno, trance, coldwave



Kahi Baby Dj set hyperpop, cunty techno



Shlagga Dj set bass music, post-club metaphore.collectif







Avec la participation de Studio Pole Sud.

Uune initiative portée par Baga.Collectif et avec le soutien du Cabaret Aléatoire et de la Ville de Marseille. .

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur vvalverde.aalexandre@gmail.com

English :

Marseille-based swimwear brand Purrr (club-ready, upcycled swimwear) is back with an evening of fashion, techno and pole-dance?

German :

Die Marseiller Marke Purrr (club-ready und upcycelte Swimwear) kommt mit einem Event-Abend: zwischen Mode, Techno und Pole-Dance..

Italiano :

Il marchio marsigliese di costumi da bagno Purrr (pronto per il club e riciclato) torna con una serata di moda, techno e pole dance?

Espanol :

La marca marsellesa de trajes de baño Purrr (club-ready y upcycled) vuelve con una velada de moda, techno y pole dance?

