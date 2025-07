Push Cars CSCS Rives de Charente Angoulême

Push Cars CSCS Rives de Charente Angoulême vendredi 18 juillet 2025.

Push Cars

CSCS Rives de Charente 5 Chemin du Halage Angoulême Charente

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Push Cars, conception et customisation de véhicule sans moteur pour enfant avec une course prévue à la clef.

Animations, musique et buvette prévu sur place.

CSCS Rives de Charente 5 Chemin du Halage Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 81 03 secretariat@cscs-rivesdecharente.com

English :

Push Cars, design and customization of motorless vehicles for children, with a race at the end.

Entertainment, music and refreshments on site.

German :

Push Cars, Entwurf und Anpassung von Fahrzeugen ohne Motor für Kinder, mit einem Rennen als Ergebnis.

Animationen, Musik und Erfrischungsgetränke vor Ort.

Italiano :

Push Cars, progettazione e personalizzazione di veicoli senza motore per bambini, con gara finale.

Intrattenimento, musica e rinfreschi in loco.

Espanol :

Push Cars, diseño y personalización de vehículos sin motor para niños, con una carrera al final.

Animación, música y refrescos in situ.

