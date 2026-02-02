Pussy Riot Riot Days Tours

Pussy Riot Riot Days

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Samedi 2026-04-04 20:00:00

Riot Days, c’est une performance totale mêlant musique livre, théâtre et vidéo, née du livre de Maria Masha Alyokhina retraçant protestations, procès et prison.

Depuis 2017, Pussy Riot, le célèbre collectif russe de protestation féministe, présente Riot Days, une fusion innovante de musique live, théâtre et multimédia. Le spectacle s’inspire du livre acclamé de Maria Masha Alyokhina, Riot Days, qui retrace les protestations emblématiques du collectif, leurs procès et peines de prison.

Riot Days évolue constamment, intégrant des réflexions en temps réel sur les persécutions politiques et des événements actuels, comme l’agression de l’Ukraine par la Russie.

Le spectacle a été joué plus de 400 fois à travers le monde — presque tous les pays européens, ainsi qu’en Amérique du Nord et du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande. 25 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Riot Days is a total performance combining music, book, theater and video, based on Maria Masha Alyokhina’s book about protests, trials and prison.

