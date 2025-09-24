Put Your Soul on Your Hand and Walk Cameo Commanderie Nancy

Put Your Soul on Your Hand and Walk Cameo Commanderie Nancy mercredi 24 septembre 2025.

Put Your Soul on Your Hand and Walk Mercredi 24 septembre, 20h15 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-24T20:15:00 – 2025-09-24T22:05:00

Fin : 2025-09-24T20:15:00 – 2025-09-24T22:05:00

Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1141#showmovie?id=UMY55 »}]

Ciné-débat – Put Your Soul on Your Hand and Walk est ma réponse en tant que cinéaste, aux massacres en cours des Palestiniens. Un miracle a eu lieu lorsque j’ai trouvé Fatem Hassouna, présentée à m… Cameo Commanderie Put Your Soul on Your Hand and Walk