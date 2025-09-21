PUT YOUR SOUL ON YOUR HAND AND WALK — RENCONTRE + AVANT-PREMIÈRE Cinéma du TNB Rennes

PUT YOUR SOUL ON YOUR HAND AND WALK — RENCONTRE + AVANT-PREMIÈRE Cinéma du TNB Rennes Dimanche 21 septembre, 15h30 Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels du cinéma. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

À l’occasion de la sortie de Put your soul on your hand and walk, la réalisatrice iranienne Sepideh Farsi sera au Cinéma du TNB pour nous parler de son film.

PUT YOUR SOUL ON YOUR HAND AND WALK de Sepideh Farsi

« Ceci est ma réponse, en tant que cinéaste, aux massacres en cours des Palestiniens. Un miracle a eu lieu lorsque j’ai rencontré Fatima Hassouna. Elle m’a prêté ses yeux pour voir Gaza où elle résistait en documentant la guerre, et moi, je suis devenue un lien entre elle et le reste du monde, depuis sa « prison de Gaza » comme elle le disait. Nous avons maintenu cette ligne de vie pendant plus de 200 jours. Les bouts de pixels et sons que l’on a échangés sont devenus le film que vous voyez. L’assassinat de Fatem le 16 avril 2025 suite à une attaque israélienne sur sa maison en change à jamais le sens. »

– Sepideh Farsi

1h50, France / Palestine / Iran, 2025

Séance suivie d’une rencontre avec la réalisatrice

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine