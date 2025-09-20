Putain de politesse Les rencontres de l’humour Espace Culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence
Putain de politesse Les rencontres de l’humour Espace Culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence samedi 14 mars 2026.
Putain de politesse Les rencontres de l’humour
Espace Culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 20:45:00
fin : 2026-03-14 20:45:00
Date(s) :
2026-03-14
Un seul en scène de Omar Meftah. Ce spectacle est une ode à l’amitié, un voyage qui vous emmène à la rencontre de toutes vos émotions.
Espace Culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 70 03 contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr
English :
A one-man show by Omar Meftah. This show is an ode to friendship, a journey that takes you on a journey through all your emotions.
