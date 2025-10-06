PUTAIN DE RENAUD ! – BOURSE DU TRAVAIL Lyon

PUTAIN DE RENAUD ! Début : 2027-01-24 à 17:00. Tarif : – euros.

Putain de Renaud , interprété par Fred Pocquet , un mec qui chante Renaud avec les tripes, la tendresse, le respect pour Renaud et sa carrière.Un hommage sincère, populaire, à hauteur d’homme. Putain de Renaud n’est pas un hommage classique, c’est une révérence ! C’est un mec, Fred Pocquet, qui chante Renaud avec les tripes, le cœur, et une sacrée dose de respect.Un spectacle vivant, sincère, populaire, à hauteur d’homme.Une révérence pudique à l’un des plus grands raconteurs d’humanité de la chanson française.Mais ici, on ne raconte pas Renaud comme tout le monde.On le remonte à contre-courant.De ses derniers murmures aux premiers cris, on traverse sa vie à rebours — de la fatigue tendre des dernières chansons à la rage poétique de ses débuts.Putain de Renaud, c’est un voyage entre mélancolie, colère, révolte, tendresse, poésie, bistrot et rue pavée.C’est l’histoire d’un artiste… et peut-être un peu la nôtre.Contact pour les réservations PMR / PSH billetterie@lesdernierscouches.com

BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon 69