LE DINER DE CONS – SALLE DES FETES DE WALINCOURT Walincourt Selvigny

PUTAIN DE REVEILLON Début : 2025-12-31 à 21:00. Tarif : – euros.

Un spectacle à mourir de rire pour cette fin d’annéeLe réveillon parfait s’annonce pour Philomène, dans quelques minutes la journée se termine, le réveillon s’annonce festif et heureux, c’est sans compter l’irruption soudaine d’Hippolyte !La rencontre entre Hippolyte le Marseillais, champion de pétanque, et Philomène la Parisienne, directrice de banque, est explosive ! La vie d’Hippolyte est monotone jusqu’au jour où tout bascule ! Il gagne le gros lot au loto ! Il va enfin pouvoir réaliser tous ses rêves… A commencer par se venger de ces banquiers qui le harcèlent depuis tant d’années.Le 31 décembre, sourire aux lèvres et accent chantant, il monte à la capitale en quête d’une proie. Mais le gibier de banquier est plus coriace qu’il n’y paraît. Ça va être un joyeux reveillon, sauf que…Hippolyte et Philomène vont se retrouver coincés ensemble toute la nuit du réveillon…Le choc des cultures ! Vont-ils réussir à s’entendre ? Une chose est sûre, ils vont nous faire rire ! Spectacle pour tout public à partir de 10 ansDurée : 1h10Artistes : Colette Cazin, Seb MartinezAuteur: Seb Martinez

SALLE PAUL GARCIN 7 IMPASSE FLESSELLES 69001 Lyon 69