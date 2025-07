PUTAIN DE SOLEX Sainte-Croix-Vallée-Française

PUTAIN DE SOLEX Sainte-Croix-Vallée-Française vendredi 11 juillet 2025.

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Début : 2025-07-11 21:00:00

2025-07-11

Une fantaisie théâtrale proposée par le foyer rural et MOSVAG !

Le foyer rural de la vallée française et MOSVAG présentent une reprise de « Putain de Solex », une fantaisie théâtrale. Vendredi 11 juillet, à 21h, au Piboulio. PAF (participation aux frais) 8 € .

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie lebocal.frvf@orange.fr

English :

A theatrical fantasy presented by the Foyer Rural and MOSVAG!

German :

Eine Theaterfantasie, die vom Foyer rural und MOSVAG angeboten wird!

Italiano :

Una fantasia teatrale messa in scena dal Foyer Rural e da MOSVAG!

Espanol :

¡Una fantasía teatral puesta en escena por el Foyer Rural y MOSVAG!

