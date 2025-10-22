Puuluup en concert | Les Boréales Théâtre de Caen Caen

Puuluup a été fondé en 2014 et se compose de Ramo Teder et de Marko Veisson. En plus de nombreux concerts en Estonie, le duo s’est produit dans 30 pays et à l’Eurovision avec le groupe 5MIINUST. Puuluup, qui mêle électronique et musique traditionnelle aux Hiiukandled, oscille entre tradition et modernité, flirtant avec la world music, l’underground et la pop. Puuluup guide les vibrations des cordes à travers des blocs d’effets et un looper. Ce doux bruissement est complété par des échos, des coups, des grincements et des craquements. La musique est tantôt dansante, au rythme pulsé, tantôt cinématographique et sombre. .

Théâtre de Caen 135 Boulevard Maréchal Leclerc Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 15 36 36 contact@normandielivre.fr

Puuluup was founded in 2014 and consists of Ramo Teder and Marko Veisson. In addition to numerous concerts in Estonia, the duo has performed in 30 countries and at Eurovision with the band 5MIINUST.

Puuluup wurde 2014 gegründet und besteht aus Ramo Teder und Marko Veisson. Neben zahlreichen Konzerten in Estland trat das Duo in 30 Ländern und beim Eurovision Song Contest mit der Gruppe 5MIINUST auf.

Puuluup è stato fondato nel 2014 ed è composto da Ramo Teder e Marko Veisson. Oltre a numerosi concerti in Estonia, il duo si è esibito in 30 Paesi e all’Eurovision con il gruppo 5MIINUST.

Puuluup se fundó en 2014 y está formado por Ramo Teder y Marko Veisson. Además de numerosos conciertos en Estonia, el dúo ha actuado en 30 países y en Eurovisión con el grupo 5MIINUST.

