PUY DU FOU – BILLET DATE PARC 2026 PUY DU FOU Les Epesses

Billets datés Puy du Fou – saison 2026Les billets sont valables uniquement aux dates de visite réservées.Pour les billets 2, 3 et 4 jours, les jours de visite sont consécutifs.Tarif appliqué jusqu’à 72 heures avant la date de visite indiquée lors de la réservation, dans la limite des places disponibles.Afin de profiter pleinement des spectacles et animations du Puy du Fou, nous conseillons la visite sur 2 jours minimum.Ce billet comprend la visite du parc et n’inclut pas le spectacle nocturne « La Cinéscénie ».Offre Spéciale -20% sur certaines dates (parc ouvert de 9h30 à 19h00)Mai : 04 – 08 – 21 – 22 – 29/05Juin : 02 – 04 – 09 – 11 – 15 – 17 – 22 – 24 – 29/06Septembre : 17 – 20 – 24 – 26/09Octobre : 04 – 11/10Novembre : 01/11Vivez une expérience riche en émotions fortes et en grands spectacles au Puy du Fou, élu deux fois « Meilleur Parc du Monde »(1) !Entre les plages de Vendée et les châteaux de la Loire, entrez dans la forêt légendaire du Puy du Fou, parcourez ses villages centenaires et vibrez au rythme de 20 spectacles grandioses, récompensés dans le monde entier.Course de chars romains, assaut de terribles vikings, aventures de cape et d’épée… Partagez avec vos proches un voyage dans le temps bouleversant, de jour comme de nuit, adapté à tous les âges. Chaque spectacle éveillera en vous des émotions inédites. Revivez avec passion ces superproductions devenues mythiques et découvrez des nouveautés à couper le souffle !Destination familiale par excellence, prolongez l’aventure sous les étoiles et choisissez votre siècle pour dormir dans l’un des 6 hôtels de la Cité Nocturne, qui s’enrichit cette année de 100 nouvelles chambres flamboyantes au cœur du Grand Siècle, la demeure intime du Roi Soleil.Une parenthèse d’un, deux ou trois jours qui restera à jamais gravée dans votre mémoire. Toujours plus loin dans l’émotion !Chaque année, le Puy du Fou bouleverse les codes des parcs et du spectacle vivant avec de nouvelles créations hors normes.Profitez du Puy du Fou pendant les vacances de Noël ! En 2026, l’esprit de Noël s’invite dans le Meilleur Parc du Monde ! Au détour des villages parés de décorations étincelantes et ornés de 1 000 sapins géants, parcourez les allées aux senteurs de marrons grillés pour découvrir ou redécouvrir certains des spectacles les plus emblématiques du Puy du Fou !Vikings, mousquetaires, chevaliers… vos héros préférés vous attendent pour revivre leurs aventures légendaires! A la tombée de la nuit, le mythique Stadium Gallo-Romain du Puy du Fou s’illumine avec un nouveau grand spectacle familial retraçant l’histoire originelle de Noël dans une mise en scène époustouflante et riche en émotions.Du 19 décembre 2026 au 3 janvier 2027*, laissez-vous porter par la féerie de ce nouveau grand rendez-vous de l’hiver et profitez de cette parenthèse enchantée pour célébrer, de la plus scintillante des manières, les fêtes de fin d’année avec vos proches.* À l’exception du 25 décembre 2026 (voir calendrier sur puydufou.com)L’Épée du roi Arthur (2025) : dans une mise en scène épique, repoussant les limites du spectaculaire, Tristan devra affronter les épreuves les plus périlleuses pour libérer Excalibur, aux côtés des plus célèbres Chevaliers de la Table Ronde.La Frairie de la Toussaint (2024) : le premier spectacle éphémère du Puy du Fou ! Le roi François 1er, entouré des plus illustres personnages de la Renaissance, vous invite à la plus grande fête jamais donnée au Puy du Fou(3).Le Mime et l’Étoile (2023) : une scénographie renversante pour une plongée poétique aux débuts du cinéma. Plus de 2 kilomètres de décor, 120 personnages, 28 minutes d’émotions… Élu « Meilleur Spectacle du Monde »(4).Deux spectacles de nuit grandiosesA la nuit tombée, « Les Noces de Feu » vous invite à clore la journée avec poésie. Durant 30 minutes, assistez au plus romantique des mariages où danseurs et décors géants surgissent des profondeurs du vieux lac dans une incroyable féerie d’eau et de feu (inclus dans le prix du billet Puy du Fou en période « Puy du Fou et Noces de Feu » – voir calendrier d’ouverture). Plus de 14 millions de spectateurs, 2 550 acteurs sur une scène de 23 hectares, 1h30 de grand spectacle… 28 soirs par an, la fresque géante de « La Cinéscénie » (5) illumine le château du Puy du Fou afin de vous faire vivre une expérience inoubliable sous les étoiles. (1) « Thea Classic Award » du « Meilleur Parc du Monde » en 2012 à Los Angeles et « Applause Award » du « Meilleur Parc du Monde » en 2014 à Orlando.(2) À l’exception du 25 décembre 2026 (voir calendrier sur puydufou.com).(3) Ce spectacle éphémère est uniquement joué du 2 octobre au 31 octobre 2026 (voir calendrier sur puydufou.com).(4) « Meilleur spectacle de l’année » et « Meilleures Innovations Technologiques » durant la grande cérémonie des « Park World Excellence Awards».(5) Le spectacle nocturne La Cinéscénie® est accessible u

