PUZZLE

Place du Peyrou Aspiran Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07

fin : 2026-01-07

Date(s) :

2026-01-07

Observation, concentration, logique. Voilà les maîtres mots qui vous permettent d’arriver au bout des puzzles !

Tout public, dès 5 ans Durée 1h45 Gratuit .

Place du Peyrou Aspiran 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 50 11

English :

Observation, concentration, logic. These are the key words that will get you to the end of the puzzles!

L’événement PUZZLE Aspiran a été mis à jour le 2025-12-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS