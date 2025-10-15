Puzzle Arthon en Retz Chaumes-en-Retz
Puzzle Arthon en Retz Chaumes-en-Retz mercredi 15 octobre 2025.
Puzzle
Arthon en Retz 5 Place de l’Eglise Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique
Début : 2025-10-15 15:00:00
fin : 2025-10-15 18:00:00
2025-10-15
Vous êtes passionnés de puzzles ? venez participer à cette animation spéciale dans le cadre des 10 jours du jeu ! Rendez-vous à Chaumes-en-Retz
animation proposée pour les personnes de 3 à 103 ans
un goûter et des boissons chaudes seront également proposées
en partenariat avec Arthon Animation Rurale
Arthon en Retz 5 Place de l’Eglise Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 68 95 52 93 secretariat@aarpro.org
English :
Are you passionate about puzzles? Come and take part in this special event as part of the 10 Days of Play! See you at Chaumes-en-Retz
German :
Sie sind leidenschaftliche Puzzler? Nehmen Sie an dieser besonderen Animation im Rahmen der 10 Tage des Spiels teil! Treffpunkt in Chaumes-en-Retz
Italiano :
Se siete appassionati di enigmistica, venite a partecipare a questo evento speciale nell’ambito dei 10 giorni di enigmistica! Ci vediamo a Chaumes-en-Retz
Espanol :
Si te gustan los rompecabezas, ven y participa en este evento especial que forma parte de los 10 Días de los Rompecabezas Nos vemos en Chaumes-en-Retz
L’événement Puzzle Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2025-09-12 par I_OT Pornic