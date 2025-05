PUZZLE CLIMAT – Castries, 13 mai 2025 07:00, Castries.

Hérault

PUZZLE CLIMAT 1790 Route de Fontmarie Castries Hérault

Tarif : 8

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-13

fin : 2025-05-13

Date(s) :

2025-05-13

Soyez l’équipe qui réduit le plus son empreinte carbone ! Sous forme de jeu de plateau le Puzzle Climat vous aidera, en seulement 2h30, à prioriser les sujets et vous prouvera que nous pouvons atteindre les objectifs climatiques en divisant par 2 notre empreinte carbone en 5 ans.

sur inscription 8 EUR.

1790 Route de Fontmarie

Castries 34160 Hérault Occitanie

English :

Be the team that reduces its carbon footprint the most! In the form of a board game, the Climate Puzzle will help you, in just 2h30, to prioritize topics and prove that we can achieve climate targets by halving our carbon footprint in 5 years.

German :

Seien Sie das Team, das seinen CO2-Fußabdruck am stärksten reduziert! In Form eines Brettspiels hilft Ihnen das Klimapuzzle in nur 2,5 Stunden dabei, Themen zu priorisieren und zu beweisen, dass wir die Klimaziele erreichen können, indem wir unseren CO2-Fußabdruck innerhalb von 5 Jahren halbieren.

Italiano :

Diventa la squadra che riduce maggiormente la propria impronta di carbonio! Sotto forma di gioco da tavolo, il Climate Puzzle vi aiuterà, in sole 2 ore, a stabilire le priorità e a dimostrare che possiamo raggiungere i nostri obiettivi climatici dimezzando la nostra impronta di carbonio in 5 anni.

Espanol :

¡Sé el equipo que más reduzca su huella de carbono! En forma de juego de mesa, el Rompecabezas del Clima te ayudará, en sólo 2 horas y media, a priorizar los problemas y demostrar que podemos alcanzar nuestros objetivos climáticos reduciendo a la mitad nuestra huella de carbono en 5 años.

