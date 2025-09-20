Puzzle et maquettes archéologiques Les thermes de la villa de Warcq Warcq

Les ateliers seront organisés au fil de l’eau tout l’après-midi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Plongez dans une activité ludique de puzzles et accédez à un coin lecture pensé pour tous les âges. Explorez la maquette des thermes pour découvrir le site archéologique sous un autre angle.

Et avant de partir, n’oubliez pas de récupérer votre exemplaire de l’ArchéoMag 3 pour en savoir plus !

Vous aurez aussi l’occasion de participer à une visite guidée du site archéologique.

En 2017, une fouille archéologique préventive met au jour des vestiges de thermes romains exceptionnellement bien conservés. Un projet de valorisation est alors lancé par le Conseil départemental des Ardennes. Après cinq années de fouilles programmées complémentaires, les travaux commencent en 2025 pour présenter l'ensemble découvert : une villa romaine accompagnée de ses thermes. Parking sur place, accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR).

© JM Benoit