Puzzle participatif Bibliothèque de Pouilly-lès-Feurs Pouilly-lès-Feurs

Puzzle participatif Bibliothèque de Pouilly-lès-Feurs Pouilly-lès-Feurs vendredi 3 octobre 2025.

Puzzle participatif 3 et 4 octobre Bibliothèque de Pouilly-lès-Feurs Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T17:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Chacun apporte sa contribution à la réalisation d’un puzzle représentant une vue de notre beau village. Venez participer !

Bibliothèque de Pouilly-lès-Feurs 9 Cour Bertrand Thorigny Pouilly-lès-Feurs 42110 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0682050931

Chacun apporte sa contribution à la réalisation d’un puzzle représentant une vue de notre beau village. Venez participer !